Автомобиль сбил пешехода, который перебегал МКАД на юго-западе столицы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, МКАД, 43-й километр Карта всех событий

На юго-западе города автомобиль сбил пешехода, который перебегал МКАД в неположенном месте. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 5 апреля.

По ее словам, ДТП произошло на внутренней стороне 43-го километра МКАД. Водители автомобилей Audi и Volkswagen не заметили 25-летнего мужчину, который выбежал на проезжую часть, и поочередно сбили пешехода. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

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Пострадавший госпитализирован. Выяснение всех обстоятельств произошедшего контролирует столичная прокуратура.

Другое ДТП произошло на северо-востоке Москвы. На Лианозовском проезде столкнулись два автомобиля, один из которых завалился на бок.