Автомобиль сбил пешехода, который перебегал МКАД на юго-западе столицы
На юго-западе города автомобиль сбил пешехода, который перебегал МКАД в неположенном месте. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 5 апреля.
По ее словам, ДТП произошло на внутренней стороне 43-го километра МКАД. Водители автомобилей Audi и Volkswagen не заметили 25-летнего мужчину, который выбежал на проезжую часть, и поочередно сбили пешехода. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.
Пострадавший госпитализирован. Выяснение всех обстоятельств произошедшего контролирует столичная прокуратура.
Другое ДТП произошло на северо-востоке Москвы. На Лианозовском проезде столкнулись два автомобиля, один из которых завалился на бок.