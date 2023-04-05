Собянин решил вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москва, Восточный административный округ, район Косино-Ухтомский Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин урегулировал вопрос о возможном строительстве мечети на берегу Святого озера в районе Косино-Ухтомский. Об этом в среду, 5 апреля, глава города сообщил в своем блоге.

— Место расположения будущей мечети будет изменено. Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро «Косино», между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАД. В шаговой доступности от станций метро и МЦД, — заявил Собянин.

К такому решению городские власти пришли после обращения к мэру патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина. На новом месте мечеть будет находиться в хорошей доступности и не будет мешать местным жителям, отметил мэр Москвы. Сам участок благоустроят так же, как это делают при строительстве православных храмов.

Собянин подчеркнул, что слухи вокруг строительства мечети были несколько преувеличены. Так, площадь предполагаемого здания должна была достигать всего 2,5 тысячи квадратных метров, а не 40 тысяч, как утверждалось.

Кроме того, само предложение о строительстве рассматривалось только в предварительном порядке на Градостроительно-земельной комиссии. Никаких распоряжений мэрии по этому поводу еще не было.

Москва является многонациональным и многоконфессиональным городом, жители которого находятся в мире и согласии друг с другом, подчеркнул Собянин.

17 марта в Раменках ввели в эксплуатацию храмовый комплекс в честь святой Равноапостольной Марии Магдалины. Его смогут одновременно посещать до 300 прихожан. На сегодняшний день в рамках реализации программы строительства храмов на территории Москвы ввели в эксплуатацию 97 объектов.