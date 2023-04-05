Politico: Китай не настроен на возобновление дипломатических контактов с США

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Пекин не намерен выстраивать дипотношения с Вашингтоном и не дает согласия на предложение госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена назначить новую дату визита в Китай. Об этом сообщило американское издание газеты Politico, ссылаясь на источники.

В материале говорится, что администрация американского лидера Джо Байдена пытается «возобновить переговоры на высоком уровне» с момента отмены запланированного на февраль визита Блинкена в Китай.

Кроме того, собеседники издания отметили, что Пекин «отвергает» все усилия Вашингтона, а готовность КНР к полноценному взаимодействию со Штатами может зависеть от того, как пройдет встреча спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Нежелание Китая поддерживать постоянные контакты на высоком уровне происходит из «чрезвычайно напряженных отношений», которые держатся между двумя странами последние месяцы, отмечается издание.

В конце марта журналист Клейтон Моррис сообщил, что США объявили о подготовке войны с Китаем и Россией, потому что обе державы кажутся угрозами для Белого дома. Он утверждает, что проект Минобороны США имеет острую направленность именно на противоборство с Китаем.