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Строительный мусор высыпался из грузовика и загорелся на Варшавском шоссе. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Строительный мусор высыпался из грузовика и загорелся на Варшавском шоссе. Видео
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

На юге Москвы из кузова грузовика на дорогу высыпался горящий строительный мусор. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 5 апреля.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе в районе дома № 7. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

Движение на участке дороги затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Другое ДТП произошло на внешней стороне 43-го километра МКАД. Пешеход попытался перебежать проезжую часть в неположенном месте. Водители двух машин не заметили мужчину и сбили его. Пострадавшего госпитализировали.

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