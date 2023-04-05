Строительный мусор высыпался из грузовика и загорелся на Варшавском шоссе. Видео
На юге Москвы из кузова грузовика на дорогу высыпался горящий строительный мусор. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 5 апреля.
Инцидент произошел на Варшавском шоссе в районе дома № 7. На место происшествия прибыли оперативные службы города.
Движение на участке дороги затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.
Другое ДТП произошло на внешней стороне 43-го километра МКАД. Пешеход попытался перебежать проезжую часть в неположенном месте. Водители двух машин не заметили мужчину и сбили его. Пострадавшего госпитализировали.