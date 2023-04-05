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Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Брянской области

Евгений Жуков
Происшествия
Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Брянской области
Фото: sevbutovo.mos.ru

Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Брянской области. Пилот задержан сотрудниками погранвойск. Об этом в среду, 5 апреля, сообщило пограничное управление ФСБ по региону.

— Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск, — говорится в публикации.

Пограничники оперативно задержали пилота, который предпринял попытку скрыться на украинскую территорию. В настоящее время сотрудники ФСБ приступили к разбирательству в отношении нарушителя государственной границы, передает РИА Новости.

Другое крушение произошло в Воронежской области. Незапланированную жесткую посадку совершил вертолет Ми-8. В результате происшествия никто не погиб. Была повреждена линия электропередачи.

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