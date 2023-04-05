«Аэрофлот»: Реализация закона о персональных данных может привести к сбоям в авиасообщении

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Реализация новой редакции закона о персональных данных может повлечь за собой перебои в международном авиасообщении. Подобная информация следует из отчета компании «Аэрофлота» за прошлый год.

Новая редакция закона о персональных данных вступила в силу с 1 марта. В соответствии с ней при трансграничной передаче информации операторы, которые ее осуществляли до 1 сентября прошлого года и позже, обязаны направить в Роскомнадзор соответствующее уведомление. Это необходимо сделать не позднее 1 марта 2023 года

При намерении осуществлять трансграничную передачу данных в дальнейшем операторы обязаны подавать уведомление об этом до ее начала. Вместе с тем операторам необходимо получить от представителей иностранного государства, задействованных в передачи данных, ряд сведений. Среди них контактные телефоны, адреса почты, условия обработки персональных данных и так далее, передает РБК.

В конце февраля Государственная дума во втором и третьем чтениях рассмотрела и приняла законопроект, который позволяет правительству приостанавливать распространение официальной статистической информации.