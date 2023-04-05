Минобороны: Пожар в здании МО в центре Москвы локализован

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, улица Знаменка, 19 Карта всех событий

Пожар в одном из зданий Министерства обороны РФ в центре Москвы локализован. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе министерства.

— Нештатной пожарной командой совместно с прибывшими на место происшествия расчетами МЧС очаг задымления был оперативно локализован, — говорится в сообщении.

При пожаре никто не пострадал, сейчас происходит поливка помещения, передает ТАСС.

Пожар, о котором идет речь, произошел вечером 5 апреля в здании на улице Знаменка.

Другой пожар произошел в торговом центре на северо-западе Москвы. Огонь распространился на 50 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

27 марта из горящего дома в центре столицы спасли девять человек. Одного человека госпитализировали в Институт скорой помощи имени Склифосовского. При этом источник «ВМ», знакомый с ситуацией, рассказал, что среди спасенных было двое детей.