Путин на встрече с Лукашенко указал на успехи стран в сфере безопасности и экономики

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в среду, 5 апреля, на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле заявил об успешной работе обеих стран по разным направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Должен сказать, что очень многое сделано в результате нашей совместной работы по всем направлениям. Это касается нашего взаимодействия на международной арене, это касается решения совместно вопросов обеспечения безопасности наших государств, — отметил российский лидер.

Президент Белоруссии в свою очередь подчеркнул, что мероприятия союзных программ с Россией по углублению экономической интеграции уже выполнены практически на 80 процентов. Кроме того, Лукашенко выразил уверенность, что Москва и Минск преодолеют давление со стороны западных стран и «не рухнут», передает официальный сайт Кремля.

Также президенты России и Белоруссии на следующий день примут участие на на Высшем госсовете Союзного государства. На встрече будет рассмотрен ход выполнения ключевого документа объединения.