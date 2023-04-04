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Путин и Лукашенко проведут заседание ВГС Союзного государства 6 апреля в Москве

Евгений Жуков
Политика
Путин и Лукашенко проведут заседание ВГС Союзного государства 6 апреля в Москве
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 6 апреля примут участие на Высшем госсовете Союзного государства. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

В материале говорится, что на встрече будет рассмотрен ход выполнения ключевого документа — «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы».

Данный документ предусматривает совместную работу почти по 30 отраслевым союзным программам. Кроме того, будет обсужден целый ряд практических вопросов дальнейшего интеграционного сотрудничества, передает официальный сайт Кремля.

В минувшее воскресенье Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравления по случаю Дня единения народов двух стран. В поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что механизмы Союзного государства на сегодняшний день энергично совершенствуются.

В свою очередь глава белорусского государства выразил России благодарность за оказанную помощь в сфере технической разведки.

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