Экс-участник Daft Punk раскрыл причину распада коллектива

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Французский музыкант Тома Бангальтер рассказал, почему дуэт Daft Punk распался после 28 лет совместного творчества. Об этом он рассказал в интервью ВВС.

По словам Бангальтера, Daft Punk стирали грани между живыми людьми и роботами. Однако в 2023 году эта граница исчезла сама собой.

— Мы пытались использовать эти машины, чтобы выразить что-то чрезвычайно трогательное, что машина не может чувствовать, но человек может. Мы всегда были на стороне человечества, а не на стороне технологий. Как бы я ни любил этого персонажа, последнее, чем я хотел бы быть в мире, в котором мы живем, в 2023 году — это роботом, — заявил музыкант в интервью ВВС.

Дуэт Daft Punk появился в 1993 году в Париже, его участниками стали Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо. В 1997 году музыканты выпустили дебютный альбом «Homework».

Сценические образы музыкантов, представляющие из себя роботов, были вдохновлены фантастическим фильмом «Трон». Последний альбом дуэт выпустил в 2013 году, а в 2021 принял решение о прекращении существования.

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