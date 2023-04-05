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«Я был неважнецким отцом»: Нагиев прокомментировал рождение внука

Евгений Силаев
Общество
«Я был неважнецким отцом»: Нагиев прокомментировал рождение внука
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Недавно сын актера Дмитрия Нагиева Кирилл стал отцом. Звездный дедушка своеобразно отреагировал на свой новый статус.

— Я был неважнецким отцом, а как дед — вообще… Мне просто важно, чтобы дети росли. Я, конечно, очень хочу давать советы и искренние назидания, но знаю, что ни одной минуты жизни этого человека прожить не могу, — заявил Нагиев.

По его словам, дети даны человеку на время воспитания, после чего становятся самостоятельными. Несмотря на это, актер всегда считался с мнением наследников, заявил Нагиев в интервью журналу Men Today.

Кирилл Нагиев родился в браке с Алисой Шер. Сын звезды отечественного телевидения пошел по стопам отца. Иногда родственники снимаются вместе.

Накануне стало известно, что несколько месяцев назад отношения между блогером Марией Погребняк и футболистом Павлом Погребняком дали трещину: пара приняла решение сделать паузу и пожить раздельно. Причиной размолвки могли стать многочисленные измены со стороны мужа.

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