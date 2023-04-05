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Патриарх Кирилл поддержал решение Собянина о переносе места строительства мечети

Евгений Белоусов
Город
Патриарх Кирилл поддержал решение Собянина о переносе места строительства мечети
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал решение мэра Москвы Сергея Собянина о переносе места строительства мечети в Косино-Ухтомском районе. Об этом в среду, 5 апреля, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

— Приветствую решение подобрать другое место для строительства, что, несомненно, соответствует ожиданиям верующих, как православных, так и, уверен, мусульман, которые высоко ценят межрелигиозный мир и согласие, ставшие непререкаемой ценностью в российской столице, — заявил патриарх.

Патриарх отметил слова Собянина об преувеличении слухов о возможном строительстве мечети на христианской святыне. Кирилл подчеркнул, что нельзя позволять «злым силам» стравливать людей разных религий, передает сайт РПЦ.

Собянин урегулировал вопрос о возможном строительстве мечети на берегу Святого озера в районе Косино-Ухтомский. Теперь место расположения будущей мечети будет изменено. Под ее строительство выделят земельный участок недалеко от метро «Косино», между будущим МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАД.

Москва является многонациональным и многоконфессиональным городом, жители которого находятся в мире и согласии друг с другом, подчеркнул Собянин.

Патриарх Кирилл Мечети Москва Сергей Собянин
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