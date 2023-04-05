Конференция для школьников Москвы и Саратовской области прошла в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы прошла межрегиональная школьная конференция, объединившая учеников и педагогов из Москвы и Саратовской области. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие прошло в ходе работы выставки «Родина. Подвиг. Судьба». Активисты школьных музеев «Легенды разведки» из Москвы и саратовского музея Боевой славы рассказали об экспонатах своих музеев, собственной работе, а также о судьбах разведчиков.

— Такие конференции очень нужны, чтобы мы, школьники, могли обмениваться опытом, чтобы мы узнавали о друг друге, — рассказала активист музея Боевой славы Полина Яковлева.

В рамках проекта «Крупным планом» в Музее Победы 25 марта впервые были представлены раритеты, переданные в музейные фонды. Так, жительница столицы Юлия Колдаева отдала в дар музею вещи, принадлежавшие ее отцу Николаю Бархатлеву. Среди ценнейших раритетов оказались фотографии, документы, а также трофейные предметы времен советско-японской войны.