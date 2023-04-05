«Это сигнал рынку»: экономист Прокофьев объяснил рекордный рост доллара и евро

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Рекордный рост доллара и евро до 79 и 87 рублей соответственно может говорить о восстановлении импорта. Об этом в среду, 5 апреля, заявил экономист Дмитрий Прокофьев.

— Почему это происходит? Приток валюты в страну сокращается, а импорт восстанавливается. На фоне всего этого банки открывают валютные счета и увеличивают ставку по процентам. Это сигнал рынку о том, что стране нужна наличная валюта, — рассказал эксперт.

По его словам, правительство сейчас испытывает потребность в дешевом рубле. Это поможет увеличить доходы и компенсировать расходы, рассказал Прокофьев в эфире радио «Комсомольская правда».

Также экономист не советует использовать юань. По его словам, этой валюте сложно найти применение за пределами Китая.

В свою очередь эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский посоветовал россиянам избавляться от наличных долларов и вкладываться в золото или юани. По его словам, на китайскую валюту можно купить облигации российских корпораций, чтобы на этом в дальнейшем зарабатывать.