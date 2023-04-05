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Львова-Белова сообщила об отсутствии официальных запросов от Украины по возвращению детей

Евгений Жуков
Общество
Львова-Белова сообщила об отсутствии официальных запросов от Украины по возвращению детей
Фото: Пресс-служба Совфеда

Официальных запросов от руководства Украины о возвращении украинских детей не поступало. Об этом в среду, 5 апреля, рассказала уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире телеканала «Россия 24».

— Все говорят о разных списках, все требуют воссоединения родителей и детей, собственно, сегодня на площадке ООН это происходило в том числе. Но мы не видим ни одного факта, ни одного документа украинской стороны, кроме заявления в социальных сетях и в СМИ от руководства страны, — сказала она.

Львова-Белова отметила, что в Крыму и Краснодарском крае в оздоровительных лагерях на сегодняшний день осталось всего 16 украинских детей. По ее словам, у этих детей родители сейчас находятся на территории Евросоюза. Российская сторона передала все необходимые данные Международному красному кресту для помощи в воссоединении семей, передает ТАСС.

В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует совместно с Польшей организовать конференцию по «депортированным» с Украины детям.

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