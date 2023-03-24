Урсула фон дер Ляйен захотела созвать конференцию по «депортированным» с Украины детям

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует совместно с Польшей организовать конференцию по «депортированным» с Украины детям.

— Мы знаем о 16 200 детях, которые были депортированы, только 300 из них были возвращены. Мы организуем конференцию. Мы находимся в самом начале большой работы. Мы собираемся оказывать давление на международном уровне, чтобы принять все необходимые меры и установить местонахождение этих детей. Мы намерены содействовать ООН и другим международным организациям для получения полной информации о депортированных в РФ детях, в том числе тех, которые были усыновлены, — сказала она по итогам первого дня саммита Европейского союза в Брюсселе.

Фон дер Ляйен не уточнила источник информации о количестве «депортированных» детей, передает РИА Новости.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при нем по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе сказано, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в РФ».