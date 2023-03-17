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Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина

Евгений Жуков
В мире
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина
Фото: Администрация президента РФ

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

В документе говорится, что указанные лица могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Россия не признает МУС и его юрисдикцию. Он отмечал, что на протяжении долгого времени ни международные судейские органы, ни другие члены международного сообщества не обращали внимания на разрушение гражданской инфраструктуры и убийства гражданских людей, которые бойцы ВСУ устраивали на территории Донбасса.

МУС, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, дискредитировал себя уже во многих аспектах.

По информации газеты The New York Times, МУС планирует открыть два дела о «военных преступлениях», связанных со специальной военной операцией России на Украине. По данным источников, суд в Гааге также запросит задержание нескольких человек.

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