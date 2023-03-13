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NYT: Международный уголовный суд готовит иски к России о «военных преступлениях»

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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NYT: Международный уголовный суд готовит иски к России о «военных преступлениях»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Международный уголовный суд (МУС) планирует открыть два дела о «военных преступлениях», связанных со специальной военной операцией России на Украине. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщила американская газета New York Times.

По данным источников, МУС также запросит задержание нескольких человек. Два дела станут первыми международными обвинениями, выдвинутыми с начала СВО.

Издание утверждает, что Россию планируют обвинить в вывозе украинских детей. Также стране могут инкриминировать «намеренное нацеливание на гражданскую инфраструктуру» на Украине, передает New York Times.

В МИД России назвали военными преступлениями Украины и стран Запада ракетные обстрелы больниц, которые проводили ВСУ в Новоайдаре и Новой Каховке. В ведомстве отметили, что отсутствие реакции со стороны США и НАТО говорит об их вовлеченности в конфликт.

С 2014 года Следственный комитет России возбудил свыше 2,5 тысячи дел о преступлениях киевского режима, более половины из них — с начала эскалации конфликта в 2022 году и СВО.

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