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Пятилетний мальчик вылез из окна на 18-м этаже дома на юго-востоке Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Пятилетний мальчик вылез из окна на 18-м этаже дома на юго-востоке Москвы
Фото: Pixabay
Москва, Рождественская улица Карта всех событий

Из окна квартиры на 18-м этаже жилого дома на улице Рождественской вылез пятилетний мальчик. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 5 апреля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— 30-летняя мать ребенка, находившаяся в момент инцидента дома, уже попадала в поле зрения уполномоченных органов, вопрос ее привлечения к установленной законом ответственности контролируется, — заявила она.

Видео: Пресс-служба Прокуратуры Москвы

По словам собеседницы «ВМ», в правоохранительные органы обратились неравнодушные соседи. Жизни мальчика ничего не угрожает.

В семье воспитывается еще один несовершеннолетний ребенок. Жизнеустройство обоих детей находится на контроле в Кузьминской межрайонной прокуратуре.

В начале марта в Москве шестиклассник написал заявление в полицию из-за того, что родители над ним издевались. Ребенок встретил наряд полиции у своего дома и пожаловался сотрудникам на отца и мать. По словам школьника, родители регулярно бьют его и оставляют одного.

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