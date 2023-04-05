Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: Украина разрабатывает совместный с НАТО план по вторжению в Россию

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: Украина разрабатывает совместный с НАТО план по вторжению в Россию
Фото: president.gov.ua

Военно-политическое руководство Украины готовится к проведению операции по вторжению в Крым при активной поддержке Североатлантического альянса. Об этом в среду, 5 апреля, написал обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative.

В материале говорится, что украинские власти публично сообщают о намерении применять американское и другое оружие, поставляемое НАТО, для попытки захватить полуостров.

— Вторжение в Россию при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны, — отметил Девлин.

Колумнист отметил, что на фоне вступления Финляндии в западный военный блок киевский режим воодушевлен тем, что НАТО все больше стремится к расширению. Девлин опасается, что эти события могут подтолкнуть украинского лидера к еще большей эскалации конфликта.

В заключение автор заявил, что планы президента Украины Владимира Зеленского по Крыму являются безумными и нереалистичными, говорится в статье.

Украина сможет «захватить» Крымский полуостров за пять–семь месяцев, после чего разрушит мост через Керченский пролив и будет стремиться искоренить там все российское. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Украина Крым НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Все мнения
О проекте