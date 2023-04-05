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Приметы и советы

В Киеве заявили, что начали применять переданные США ЗРК Avenger

Ирэна Колесова
В мире
В Киеве заявили, что начали применять переданные США ЗРК Avenger
Фото: whitehouse

Зенитно-ракетный комплекс малой дальности Avenger заступил на боевое дежурство в северной части Украины. Об этом в среду, 5 апреля, заявили в командовании объединенных сил ВС страны.

— Зенитно-ракетные комплексы Avenger — уже на боевом дежурстве в северной операционной зоне, — говорится в социальных сетях украинского ведомства.

В ВСУ отметили, что комплексы Avenger способны обеспечивать противовоздушную оборону малой дальности. В том числе, от крылатых ракет, самолетов и беспилотников. Ведомство также разместило видео, в котором говорится: комплексы оснащены ракетами Stinger и пулеметами.

Комплексы Avenger передают Украине страны Запада в рамках поставок Киеву вооружения. По последним подсчетам, которые производились в феврале текущего года, у Украины было как минимум 12 подобных машин.

О поставках Украине Avenger осенью прошлого года заявляли в Белом доме. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что США собираются передать Киеву очередной пакет военной помощи. Он уточнял, что в его состав войдут Avenger и ракеты Stinger.

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