Фрэнсис Форд Коппола завершил съемки нового фильма спустя 40 лет

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола завершил съемки своего нового фильма «Мегалополис», над которым работал дольше 40 лет.

Фильм был снят по сценарию, написанному кинематографистом еще в начале 80-х годов. Однако Коппола откладывал проект на долгие годы из-за работы над другими перспективными кинолентами.

Производство «Мегалополиса» началось в 2019 году. Чтобы покрыть бюджет съемок, режиссер был вынужден продать значительную часть своей винной империи. Предположительно, фильм появится в широком прокате в 2024 году, сообщили на странице киноленты в социальной сети.

Сюжет картины рассказывает историю жительницы Нью-Йорка, которая оказывается между двух огней: консервативным отцом и своим более прогрессивным возлюбленным. В актерском составе картины — звезды экрана, включая Адама Драйвера, Натали Эммануэль, Фореста Уитакера, Джона Войта, Лоренса Фишберна, Обри Плазу, Шайя Лабафа, Дастина Хоффмана и других.

Недавно стало известно о премьере фильма еще одного из мировых режиссеров. Новый фильм Мартина Скорсезе выйдет в прокат 6 октября 2023 года. Кинолента будет называться «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Пока неизвестно, попадет ли новый триллер Скорсезе в прокат в России. Предположительно, режиссер представит свою новинку на Каннском фестивале — Скорсезе не участвовал в этом смотре кино с 1985 года.