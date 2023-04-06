Фрэнсис Форд Коппола завершил съемки нового фильма спустя 40 лет
Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола завершил съемки своего нового фильма «Мегалополис», над которым работал дольше 40 лет.
Фильм был снят по сценарию, написанному кинематографистом еще в начале 80-х годов. Однако Коппола откладывал проект на долгие годы из-за работы над другими перспективными кинолентами.
Производство «Мегалополиса» началось в 2019 году. Чтобы покрыть бюджет съемок, режиссер был вынужден продать значительную часть своей винной империи. Предположительно, фильм появится в широком прокате в 2024 году, сообщили на странице киноленты в социальной сети.
Сюжет картины рассказывает историю жительницы Нью-Йорка, которая оказывается между двух огней: консервативным отцом и своим более прогрессивным возлюбленным. В актерском составе картины — звезды экрана, включая Адама Драйвера, Натали Эммануэль, Фореста Уитакера, Джона Войта, Лоренса Фишберна, Обри Плазу, Шайя Лабафа, Дастина Хоффмана и других.
Недавно стало известно о премьере фильма еще одного из мировых режиссеров. Новый фильм Мартина Скорсезе выйдет в прокат 6 октября 2023 года. Кинолента будет называться «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Пока неизвестно, попадет ли новый триллер Скорсезе в прокат в России. Предположительно, режиссер представит свою новинку на Каннском фестивале — Скорсезе не участвовал в этом смотре кино с 1985 года.