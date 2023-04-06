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Приметы и советы

Правительство Финляндии уйдет в отставку 6 апреля

Ирэна Колесова
В мире
Правительство Финляндии уйдет в отставку 6 апреля
Фото: Pixabay

Правительство Финляндии во главе с Санной Марин обратится к президенту страны Саули Ниинистё с просьбой об отставке. Как сообщили в канцелярии финского лидера, сделать это министры планируют 6 апреля.

— Премьер-министр Санна Марин подаст прошение об отставке правительства президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё в Мянтюниеми в четверг, 6 апреля, — говорится в сообщении.

В Финляндии правительство традиционно уходит в отставку после того, как в стране заканчиваются парламентские выборы. Соратники Санны Марин продолжат формально выполнять свои функции до того момента, как в стране не сформируются новая коалиция и новый состав кабинета министров.

Предположительно, обновления в правительстве Финляндии завершатся к середине лета этого года.

Санна Марин комментировала текущее экономическое положение Финляндии. По ее словам, энергетический кризис привел к тому, что скандинавская страна должна жить в условиях «военной экономики». Также Марин обратила внимание на характер происходящего энергетического кризиса, добавив, что для решения проблем потребуются исключительные меры. Она возложила все надежды на Еврокомиссию.

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