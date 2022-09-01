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Премьер-министр Финляндии заявила о переходе на «военную экономику»

Юлия Курганова
В мире
Премьер-министр Финляндии заявила о переходе на «военную экономику»
Фото: Pixabay

Энергетический кризис привел к тому, что Финляндия должна жить в условиях «военной экономики». Об этом сообщила премьер-министр страны Санна Марин.

— Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация, — заявила она, передает издание Yle.

Также Марин обратила внимание на характер происходящего энергетического кризиса, добавив, что для решения проблем потребуются исключительные меры. При этом она выразила надежду, что Еврокомиссия окажет помощь в решении данной ситуации.

В качестве одной из мер премьер-министр предложила установить потолок цен на электричество.

28 августа сообщалось, что Британия готовится к массовым протестам из-за роста цен на электроэнергию. Издание The Sun пишет, что правительство предполагает, что высокие цены на электроэнергию могут привести к массовым беспорядкам и вызвать рост преступности в стране. О каких именно действиях со стороны властей по предотвращению протестов идет речь, издание не уточнило.

Финляндия Премьер-министр Энергетика кризис
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