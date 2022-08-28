The Sun: Британия готовится к массовым протестам из-за роста цен на электроэнергию

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Британские власти разрабатывают планы по реагированию на возможные протесты из-за энергетического кризисом в стране. Об этом сообщило в субботу, 27 августа, издание The Sun on Sunday.

По словам источников газеты, правительство предполагает, что высокие цены на электроэнергию могут привести к массовым беспорядкам и вызвать рост преступности в Британии. О каких именно действиях со стороны властей по предотвращению протестов идет речь, издание не уточнило.

25 августа глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая является одним из претендентов на должность лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, заявила, что энергетический кризис в Соединенном Королевстве продлится несколько лет, решение возникших проблем потребует резких мер от правительства. По ее мнению, Лондону в свете отказа от энергоносителей из РФ необходимо возобновить разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море, ускорить темпы строительства АЭС и активнее переходить на «зеленые» источники энергии.