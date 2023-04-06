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В Ингушетии боевики обстреляли силовиков при попытке задержания

Ирэна Колесова
Происшествия
В Ингушетии боевики обстреляли силовиков при попытке задержания
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Группа боевиков открыла огонь по правоохранителям в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом в ночь на четверг, 6 апреля, сообщили в Оперативном штабе региона.

Согласно информации штаба, правоохранительным органам Ингушетии передали данные о том, что бандформирование находится в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района.

— При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия, — говорится в сообщении.

Сейчас обстановку на территории селения удалось взять под контроль, передает РИА Новости.

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Малгобекском районе Ингушетии 3 апреля. Кроме того, в районе введены правовой режим КТО и временные ограничения. По предварительным данным, ранее в понедельник в Ингушетии произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, один из силовиков получил легкое ранение

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