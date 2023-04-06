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Приметы и советы

Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности варикоза

Ирэна Колесова
Общество
Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности варикоза
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Одной из опасных причин развития тромбоэмболии является варикозное расширение вен, рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на канале «Россия 1».

По словам специалиста, риск этого заболевания многократно возрастает у людей, которые не ведут активный образ жизни и много времени проводят в сидячем положении. Однако закупорка сосудов может быть спровоцирована и другими факторами.

Как пояснил эксперт, если оторвавшийся тромб попадает в кровоток, то он будет двигаться с кровью в правые отделы сердца и предсердие, а затем в легкое, где может закупорить один из его сегментов. Таким образом, это заболевание является серьезной угрозой для здоровья и может привести к трагическим последствиям.

Мясников отметил необходимость следить за состоянием вен и обращаться к врачу при возникновении подозрения на варикозное расширение.

Доктор Мясников рассказал о кошачьих заболеваниях, которые могут быть опасны для человека. Он дал советы, как избежать заражения от питомца. Главное — содержать кошку в чистоте и вовремя менять ей лоток, уверен специалист.

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