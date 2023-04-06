Болсонару дал показания по делу об украшениях из Саудовской Аравии

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Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару дал свидетельские показания по делу о драгоценностях, полученных от Саудовской Аравии. Он заявил, что узнал об их существовании только через 14 месяцев, сообщила газета Folha de Sao Paulo.

— По его словам, узнав об этом в декабре 2022 года, тогдашний президент искал информацию по этому вопросу, чтобы избежать предполагаемого дипломатического затруднения, если подарки будут проданы с аукциона, — пишет издание.

Дорогие ювелирные украшения были обнаружены во время проверки в багаже одного из соратников Болсонару. Тогда вся делегация вернулась в Бразилию из рабочей поездки в Саудовскую Аравию. Цена только одного из обнаруженных комплектов составила порядка 3 миллионов евро. Власти Бразилии потребовали от Болсонару сдать дорогостоящие подарки.

На текущий момент сам Болсонару является по этому делу свидетелем. Однако следствие не исключает, что увидит в его действиях хищение. Речь идет о присвоении должностным сотрудником имущества, которым он завладел, используя свое положение в стране. Пока другие подробности этого дела не разглашаются, к данным нет доступа даже у адвокатов Болсонару.

Это не единственное дело, по которому проходит Болсонару. Федеральный верховный суд Бразилии добавил бывшего президента страны в число фигурантов уголовного дела о беспорядках в столице страны — городе Бразилиа. Следственная группа для выяснения состава участников массовых погромов открыла семь дел.