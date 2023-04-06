Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей красоты и молодости

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Прославленная актриса и певица Дженнифер Лопес раскрыла свой главный секрет красоты и молодости. Она рассказала, что строгое соблюдение распорядка дня — главное правило для сохранения хорошего самочувствия и внешней привлекательности.

Лопес уверена, что правильный режим дня — это ключ к здоровью и красоте. По ее словам, без достаточного количества сна, регулярных занятий спортом, комплексного ухода за кожей и медитаций невозможно поддерживать физическую форму и ментальное здоровье.

— Я всегда себя спрашиваю: если я слишком устаю, чем я пренебрегаю? Неужели своим сном? Разве я не тренируюсь постоянно? Неужели я это упустила из виду? Или я пью недостаточно воды? Почему я так себя чувствую? Если что-то не так, просто проверьте основы — для меня это всегда работает, — сказала Дженнифер Лопес в беседе с изданием People.

Однако Лопес признала, что современном мире бывает трудно уделить достаточно времени на себя. Тем не менее, она предупреждает: игнорирование потребностей тела и разума, а также отказ от ухода за собой может привести к серьезным проблемам со здоровьем и к преждевременному старению.

Сейчас Дженнифер Лопес счастлива в браке с актером Беном Аффлеком. Они когда-то крутили бурный роман, но потом на долгое время расстались. Во время своей свадебной речи актер рассказал о причинах, из-за которых они с любимой пошли к алтарю лишь спустя 18 лет.