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Бен Аффлек назвал причину расставания с Дженнифер Лопес

Лейла Алиева
Общество
Бен Аффлек назвал причину расставания с Дженнифер Лопес
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Актер Бен Аффлек во время своей свадебной речи рассказал о причинах, из-за которых они с Дженнифер Лопес пошли к алтарю лишь спустя 18 лет.

По его словам, они расстались с Лопес в первый раз, чтобы у них появились дети от других партнеров. Также Аффлек признался в любви к своей новоиспеченной жене и ее детям, назвав их подарком, который случился благодаря тому, что пара не поженилась раньше.

После расставания с Лопес Аффлек женился на Дженнифер Гарнер, и у них появились трое детей. А Лопес вышла замуж за певца Марка Энтони и родила близнецов Эмме и Макса, передает Пятый канал.

21 августа Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально заключили брак. Свадьба была оформлена в светлых оттенках. Гости пришли в белых костюмах, а декорации и цветочные композиции оформили в соответствии с идеей звездной пары. На свадебную церемонию были приглашены актер Мэтт Дэймон, режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз.

До этого Лопес подтвердила помолвку с Аффлеком. Звезда опубликовала видео с кольцом на пальце, показав роскошный зеленый камень. Первый муж актрисы Охани Ноа выразил мнение, что брак будет недолгим.

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