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«Дженнифер нравится влюбляться»: бывший муж Лопес предрек ее скорый разрыв с Аффлеком

Александр Афонин
Город
«Дженнифер нравится влюбляться»: бывший муж Лопес предрек ее скорый разрыв с Аффлеком
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Этим летом Дженнифер Лопес в четвертый раз вышла замуж. Ее супругом стал актер Бен Аффлек — ее старая любовь. Первый муж актрисы Охани Ноа выразил мнение, что брак будет недолговечным.

Актер вспоминал, что начал встречаться с Лопес, когда она уже была знаменитостью. Они познакомились в 1996 году в одном из ресторанов Майами, а через год поженились. Для Ноа началось испытание славой, которое давалось ему трудно.

Ноа отметил, что возобновление отношений Лопес и Аффлека стало для него шоком. По его словам, актриса ни к кому не испытывала таких чувств, как к первому возлюбленному.

— Я желаю ей и Бену всего наилучшего, но не думаю, что их брак продлится долго. Джен нравится влюбляться, но она была обручена шесть раз. Бен — ее муж номер четыре. Я был мужем номер один, и она говорила мне, что я — любовь всей ее жизни, — цитирует актера StarHit.

До этого издание TMZ сообщило, что история любви голливудских знаменитостей — актрисы и певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека — через 20 лет после первой помолвки наконец-то закончилась свадьбой. Церемония прошла в тайне от публики.

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