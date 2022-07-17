TMZ: Лопес и Аффлек тайно поженились

Фото: Михаил Садчиков — младший специально для «Вечерней Москвы»

История любви голливудских знаменитостей — актрисы и певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека — через 20 лет после первой помолвки наконец-то закончилась свадьбой. Влюбленные тайно поженилась в субботу, 16 июля, сообщает издание TMZ.

Документ о заключении брака новоиспеченные супруги получила в округе Кларк, штате Северная Каролина, другие подробности пока не известны.

Лопес и Аффлек уже был помолвлены. Они должны были пожениться в сентябре 2003 года, но отменили свадьбу. В январе 2004 года звезды расстались. А летом 2021 года, после того как певица рассталась с американским бейсболистом Алексом Родригесом, влюбленные воссоединились.

В июне стало известно, что Лопес и Аффлек приобрели особняк в Беверли-Хиллз. Недвижимость оценивается в 60 миллионов долларов.

До этого сообщалось, что Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком. Знаменитость опубликовала видео с кольцом на пальце. Показывая роскошный зеленый камень, она восклицает: «Ты идеальный!» Вероятнее всего, обращение посвящено ее возлюбленному — актеру Бену Аффлеку.