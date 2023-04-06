«Перламутровые соцветия»: как правильно выбрать вербу

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В этом году православные христиане празднуют Вербное воскресенье 9 апреля. Верба стала символом весны, возрождения, божественного воскресения и радости. Профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский рассказал «Вечерней Москве», как правильно выбрать вербу и отличить ее от ивы.

По его словам, верба — это и есть ива. В России принято использовать ветви ивы с перламутровыми пуховинами. Их в народе называют и называют вербой.

— Верба — это несколько видов растений, которые используются, как символ Вербного воскресенья. Однако чаще всего иву козью выбирают для веток — символа православного праздника, — рассказал он.

Эксперт отметил, что козья ива растет в виде кустарника и имеет перламутровые соцветия.

— Она встречается повсеместно и выглядит как кустарник. У нее характерные перламутровые соцветия при набухании. Ива с перламутровыми цветами — это и есть традиционная верба, — сказал Юровский.

Ивовое соцветие должно быть небольшим, в виде зачатков. В процессе, пока ветки будут стоять в воде, они распустятся, станут крупными и дольше проживут, заключил специалист.

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