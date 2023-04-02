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Приметы и советы

Назван самый распространенный весенний аллерген в Москве

Игорь Синельников
Никита Худяков

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Назван самый распространенный весенний аллерген в Москве
Фото: Unsplash

Существует целый ряд растений, провоцирующих аллергию на пыльцу в весенний период. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала аллерголог-иммунолог Надежда Логина.

По ее словам, ранней весной растут лещина, береза, орешина и ольха. А самым распространенным аллергеном для жителей Москвы и Подмосковья является береза.

— У нее своеобразное строение молекулы, из-за чего аллергические реакции проявляются наиболее сильно. Она буквально внедряется в слизистую оболочку органов дыхания и трудно удаляется, — добавила Логина.

В весенний период некоторые люди могут столкнуться с серьезным обострением аллергии на пыльцу. Грамотные действия при проявлении симптомов способны практически исцелить от аллергии, пояснила Логина в беседе с «ВМ».

Московские ученые порадовали аллергиков новостью: создана вакцина от этого сезонного заболевания. «ВМ» узнала подробности и выяснила, что можно сделать уже сейчас, чтобы облегчить себе жизнь в период цветения растений.

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