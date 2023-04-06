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На Волгоградском проспекте столкнулись два автомобиля

Ирэна Колесова
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На Волгоградском проспекте столкнулись два автомобиля
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

В Москве на Волгоградском проспекте столкнулись два автомобиля, сообщили в четверг, 6 апреля, в Дептрансе российской столицы.

Дорожная авария произошла в районе путепровода «Текстильщики-1». На место сразу же выдвинулись оперативные службы города. Пока нет информации о пострадавших или погибших, а также о причинах произошедшего.

Сейчас движение на данном участке в сторону центра Москвы затруднено. Водителям настоятельно советуют заранее планировать свои маршруты и выбирать пути объезда затора.

В Москве на Новорижском шоссе произошла похожая авария. Там столкнулись два автомобиля, в результате ДТП одна из машин перевернулась. Данных о пострадавших не поступало.

Другое ДТП произошло на северо-востоке Москвы. На Лианозовском проезде столкнулись два автомобиля, один из которых завалился на бок.

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