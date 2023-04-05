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На Новорижском шоссе столкнулись два автомобиля

Ирэна Колесова
Происшествия
На Новорижском шоссе столкнулись два автомобиля
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, посёлок Рублёво, улица Василия Ботылёва, 47/184 Карта всех событий

В Москве на Новорижском шоссе произошла авария. Там столкнулись два автомобиля, в результате ДТП одна из машин перевернулась. Об этом сообщили в среду, 5 апреля, в Дептрансе российской столицы.

По предварительным данным, авария случилась в районе дома 47/184 по улице Василия Ботылева. На место ДТП уже прибыли столичные оперативные службы.

Пока никаких данных о пострадавших или погибших в аварии нет. Причины и обстоятельства столкновения машин выясняются.

Движение на участке затруднено, водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и выбирать пути объезда.

На юго-западе города автомобиль сбил пешехода, который перебегал МКАД в неположенном месте. ДТП произошло на внутренней стороне 43-го километра МКАД. Водители автомобилей Audi и Volkswagen не заметили 25-летнего мужчину, который выбежал на проезжую часть, и поочередно сбили пешехода.

Другое ДТП произошло на северо-востоке Москвы. На Лианозовском проезде столкнулись два автомобиля, один из которых завалился на бок.

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