Журналист Карлсон: Трампа арестовывают за конкуренцию Байдену на выборах

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Экс-президента США Дональда Трампа упорно пытаются арестовать за то, что он составляет слишком сильную конкуренцию действующему американскому лидеру Джо Байдену на будущих выборах. С таким мнением выступил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

— Совершенно очевидно, что произошло в здании суда в Манхэттене. Это очевидно и для демократов. Трампу было предъявлено уголовное обвинение, так как он планирует бросить вызов Джо Байдену на предстоящих президентских выборах, — заключил ведущий.

Карлсон назвал арест Трампа самым масштабным вмешательством в ход выборов за всю историю Соединенных Штатов. Кроме того, журналист уверен, что если нарушение со стороны Трампа и было, то только одно. А суд при этом обвинил его в одном и том же 34 раза, подытожил Карлсон.

Обвинения Дональду Трампу выдвигал суд в Нью-Йорке. Впервые в истории США бывший президент страны стал фигурантом уголовного дела. Трамп вину не признал и подтвердил свое намерение вновь возглавить Штаты. Как Трамп оказался на скамье подсудимых, в чем его обвиняют и какое наказание ему грозит, разбирались в материале «Вечерней Москвы».