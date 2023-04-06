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Дом на улице Строителей отремонтируют в рамках программы капремонта в 2023 году

Евгений Жуков
Город
Дом на улице Строителей отремонтируют в рамках программы капремонта в 2023 году
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта
Москва, улица Строителей, 7к3 Карта всех событий

В этом году в рамках столичной программы капремонта жилого фонда приведут в порядок дом № 7, корпус 3, на улице Строителей. Это здание является ярким примером застройки 1950-х годов. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Фонда капительного ремонта (ФКР) Москвы.

Специалистами был разработан уникальный проект приведения здания в порядок. Кроме того, для предстоящих работ были подобраны максимально подходящие материалы и технологии. Поскольку здание имеет сложную архитектуру, то наибольший интерес привлекают работы по восстановлению его портрета.

Ремонт будет разделен на несколько этапов. Так, в рамках первой части мастера расчистят и промоют плоскости, после чего восстановят все швы, которые со временем имеют свойство выветриваться, и докомпонуют утраченные элементы кирпичной кладки.

Специалисты фонда также проведут глобальные работы по обновлению балконов: восстановят поврежденные плиты балконов, заменят напольную плитку, выполнят устройство новых балконных экранов и отливов. В местах общего пользования будут установлены новые пластиковые окна.

Кроме того, специалисты обновят фасад и крышу дома 1970 года постройки в районе Северное Тушино. Работы проведут в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда, особое внимание будет уделено фасаду здания.

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