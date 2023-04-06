Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пассажирка такси скончалась в результате аварии на Волгоградском проспекте

Лейла Алиева
Происшествия
Пассажирка такси скончалась в результате аварии на Волгоградском проспекте
Фото: Прокуратура Москвы
Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП, которое произошло на Волгоградском проспекте. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 6 апреля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, ночью 26-летний водитель автомобиля каршеринга выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль такси. В результате аварии скончалась 23-летняя пассажирка такси, а водители были госпитализированы.

— Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и привлечение виновного к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), — заключила Нефедова.

ДТП, о котором идет речь, произошло в районе путепровода «Текстильщики-1» ночью 6 апреля. На месте работали экстренные службы города.

Москва Смерть ДТП Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте