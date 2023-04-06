Пассажирка такси скончалась в результате аварии на Волгоградском проспекте

Фото: Прокуратура Москвы

Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП, которое произошло на Волгоградском проспекте. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 6 апреля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, ночью 26-летний водитель автомобиля каршеринга выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль такси. В результате аварии скончалась 23-летняя пассажирка такси, а водители были госпитализированы.

— Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и привлечение виновного к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), — заключила Нефедова.

ДТП, о котором идет речь, произошло в районе путепровода «Текстильщики-1» ночью 6 апреля. На месте работали экстренные службы города.