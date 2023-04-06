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Благотворительный NFT-проект заработал на портале mos.ru

Араз Салехов
Город
Благотворительный NFT-проект заработал на портале mos.ru
Фото: Unsplash

Благотворительный NFT-проект «Помогайте со звездами» появился на портале mos.ru. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

— Мы создали проект, предлагающий новый способ участия в благотворительности с дополнительной ценностной составляющей в виде NFT-объекта, который сохранит в цифровом пространстве связь между вами, его создателем и теми, кто получит помощь, — сказал он.

Он позволит москвичам поддержать нуждающихся в помощи людей через проверенные благотворительные организации и получить уникальные цифровые объекты, созданные знаменитостями: например, картины, фотографии или аудиозаписи, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

С начала года москвичи перечислили более 10 миллионов рублей на благотворительный сервис mos.ru. При этом общая сумма пожертвований превысила 57 миллионов рублей.

24 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице на протяжении нескольких лет действуют электронные благотворительные сервисы для помощи нуждающимся. К примеру, в сервисе «Миллион призов» москвичи собрали свыше 200 миллионов рублей. Деньги будут направлены для решения жизненно важных проблем граждан.

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