Фестиваль «Нашествие» пройдет 4–6 августа в Калужской области

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Музыкальный фестиваль «Нашествие» пройдет в Калужской области с 4 по 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля в четверг, 6 апреля.

— Оргкомитет фестиваля «Нашествие» с радостью сообщает, что в 2023 году «Главное приключение года» состоится 4, 5 и 6 августа на новой площадке в Калужской области, — говорится в сообщении.

Для гостей подготовили выступления популярных исполнителей, театр, кино, детские, игровые и спортивные активности, а также множество других зрелищных мероприятий. Площадка фестиваля будет расположена в окрестностях деревни Митяево в Боровском районе Калужской области, передает РИА Новости.

Фестиваль «Нашествие» должен был состояться еще в 2020 году, но был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В 2021 году организаторы объявили, что рок-фестиваль проведут в подмосковном Серпухове с 30 июля по 1 августа, однако из-за роста заражения коронавирусом его снова перенесли.

Последний раз фестиваль «Нашествие» проводился в июле 2019 года в Тверской области.