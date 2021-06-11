Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год

Фото: nashestvie.ru / Официальный сайт фестиваля «Нашествие»

Фестиваль «Нашествие», который собирались провести в июле–августе на площадке в Серпухове, перенесли. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили организаторы.

Изменения связаны с требованием Роспотребнадзора по Московской области. По словам вице-губернатора Московской области Натальи Виртуозовой, наблюдается динамика роста заболеваемости коронавирусом. Теперь фестиваль в Серпухове проведут с 29 по 31 июля 2022 года.

— Мы будем ждать гостей «Нашествия» в следующем году, потому что очень хотим провести у себя этот уникальный фестиваль! — отметила Наталья Виртуозова.

Люди, купившие билет на мероприятие, смогут вернуть или обменять его с 25 июня.

Фестиваль «Нашествие» должен был состояться еще в 2020 году, но был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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