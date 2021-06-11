Фестиваль «Точка перемещения» пройдет в Москве

Фото: пресс-служба

Фестиваль «Точка перемещения», приуроченный ко Всемирному дню беженцев, пройдет в Москве с 14 по 20 июня. Его площадками станут Музей современного искусства «Гараж», Музей Москвы, Государственная Третьяковская галерея, Политехнический музей, Еврейский музей и центр толерантности. Каждая из них подготовила свою программу для взрослых и детей.

Гостей фестиваля ждут форум-спектакль «Сон маленького человека» и спектакль «Рохинджа», экскурсии по Пречистенке и Китай-городу с переводом на разные языки, музыкальный марафон, уроки по толерантности и культурному разнообразию для школьников, киносеансы и создание кочующей интерактивной инсталляции.

В Музее Москвы мероприятия пройдут 19 и 20 июня. В центре программы — кочующий объект-инсталляция «Дом переехал». В субботу во дворе музея разместится фургон для перевозки культурных ценностей — с его помощью инсталляция будет перемещаться между музеями и пополняться образами и смыслами.

К фестивалю музей впервые запускает экскурсии по Москве для семей с детьми с возможностью перевода на иностранные языки. Для детей в музее пройдет несколько мастер-классов: можно будет создать домик на колесах, летающий домик и бумажный домодуб.

Взрослые и подростки вместе с художниками и иллюстраторами смогут сделать фотозин и роуд-комикс, а также поучаствовать в мастер-классах по созданию плафонов в керамической мастерской «Плафон».

Еврейский музей и центр толерантности в рамках фестиваля приглашает посетителей на концерт Chizhik Jazz Quartet, показ короткометражных фильмов, детские события, а также встречи с интересными людьми.

Детей на фестивале ждет отдельный цикл событий: его участники смогут посетить мастер-класс по изготовлению дома на колесах, присоединиться к доверительному разговору о доброте и сделать глиняный домик мечты.

Политехнический музей 19 июня приглашает на форум-спектакль «Сон маленького человека», который посвящен теме диалога между людьми разных культур и национальностей.

Участие в мероприятиях по билетам. На некоторые мероприятия вход свободный по регистрации, сообщается на сайте фестиваля.

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