Пик весеннего половодья в Московском регионе завершился

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Пик паводков в столичном регионе пройден, водохранилища города наполнены в среднем на 90 процентов. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства зафиксировали снижение объема талых вод, приходящих в водохранилища с водосборной территории. Это означает, что пик половодья пройден. Продолжается плавное наполнение водохранилищ, объем талого стока находится на уровне многолетних значений, даже немного уступая показателям прошлого года, — рассказал он.

По оценкам специалистов, паводки продлятся еще 2-3 недели. В настоящее время водохранилища столицы наполнены примерно на 88-90 процентов, а сброс держится на уровне 100 кубометров в секунду.

Водохранилища, обеспечивающие водой столицу и ряд соседних городов Подмосковья, полностью подготовили к началу паводка 22 марта. Уточняется, что в этом году объем талых вод может достичь 350 миллионов кубометров. Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем — Москворецко-Вазузской и Волжской.