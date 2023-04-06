Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Нутрициолог Новикова рассказала, какой суп самый полезный

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог Новикова рассказала, какой суп самый полезный
Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

Нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова рассказала, все ли супы полезны и почему.

По ее словам, суп способствует перевариванию пищи, так как бульон разбавляет желудочный сок. При этом при варке овощей в супе разрушаются все витамины, ферменты. Также при варке мяса в бульон могут выделяться креатин и креатинин.

Нутрициолог уточнила, что лучше съесть куриный бульон с лапшой или овощной суп-пюре, чем жареный кусок мяса или порцию пельменей с соусом.

Чтобы суп принес больше пользы, стоит сливать первый бульон (если это суп с мясом). Часть овощей, которые можно употреблять в сыром виде, и зелень лучше положить прямо в тарелку с готовым бульоном, передает Life.ru.

В свою очередь гастроэнтеролог Сергей Вялов посоветовал отказаться от наваристых супов, так как они негативно влияют на работу поджелудочной железы, передает Nation news.

«Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, действительно ли так важно есть суп каждый день, какой вариант этого блюда наиболее полезен и способствует ли он похудению.

Здоровье нутрициолог Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте