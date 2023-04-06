Нутрициолог Новикова рассказала, какой суп самый полезный

Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

Нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова рассказала, все ли супы полезны и почему.

По ее словам, суп способствует перевариванию пищи, так как бульон разбавляет желудочный сок. При этом при варке овощей в супе разрушаются все витамины, ферменты. Также при варке мяса в бульон могут выделяться креатин и креатинин.

Нутрициолог уточнила, что лучше съесть куриный бульон с лапшой или овощной суп-пюре, чем жареный кусок мяса или порцию пельменей с соусом.

Чтобы суп принес больше пользы, стоит сливать первый бульон (если это суп с мясом). Часть овощей, которые можно употреблять в сыром виде, и зелень лучше положить прямо в тарелку с готовым бульоном, передает Life.ru.

В свою очередь гастроэнтеролог Сергей Вялов посоветовал отказаться от наваристых супов, так как они негативно влияют на работу поджелудочной железы, передает Nation news.

«Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, действительно ли так важно есть суп каждый день, какой вариант этого блюда наиболее полезен и способствует ли он похудению.