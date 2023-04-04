Диетолог Соломатина рассказала, кому опасно есть суп

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Ежегодно 5 апреля отмечают Международный день супа. Этот праздник напоминает о важности первых блюд. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, действительно ли так важно есть суп каждый день, какой вариант этого блюда наиболее полезен и способствует ли он похудению.

Так ли важно есть суп

По словам эксперта, в современном мире людям не нужно большого количества энергии, которую раньше получали от наваристых первых блюд. Здоровое питание вполне возможно без употребления в пищу супов.

— Не все супы полезны, как принято считать. От некоторых видов стоит отказаться. Суп не является обязательной составляющей рациона питания. Есть огромное количество кухонь, где суп не едят вообще. Раньше наваристые первые блюда были неотъемлемой частью жизни. Их варили на жирном мясе, добавляли туда крупы и ели супы с хлебом. Это помогало сделать пищу более питательной и сытной. Людям нужно было много энергии для жизнедеятельности. Например, мужчины рубили дрова, валили лес. Также суп варили, когда топили русскую печь. Это помогало экономить дрова и тепловую энергию, — рассказала Соломатина.

Если человек не хочет отказываться от первых блюд, то стоит заменить мясные супы на овощные, посоветовала диетолог.

— Сейчас совершенно другая ситуация. Люди стремятся не переедать. Назначение супа в нашей жизни стало другим. Если человек придерживается здорового питания и следит за фигурой, он может полностью отказаться от первых блюд либо заменить мясные бульоны овощными, — отметила специалист.

Самые полезные и вредные супы

Диетолог заверила, что наваристые мясные супы не несут в себе никакой пользы для здоровья, а первые блюда из некоторых видов грибов вообще могут нанести вред организму.

— Суп, сваренный на костях, мясе неизвестного происхождения или с добавлением колбасы, не принесет никакой пользы организму. Первое блюдо будет иметь высокую жирность и калорийность. Также грибной суп со свинушками и чернушками вреден, — предупредила Соломатина.

Диетолог посоветовала отдавать предпочтение овощным супам. Их можно включать в рацион без опасений.

Поможет ли суп похудеть

Диетолог считает, что легкие овощные супы могут помочь сбросить лишние килограммы, так как они создают нужный объем в желудке, который не даст съесть лишнего.

— Суп создает объем в желудке. Это помогает сразу же подавить гормон голода — грелин. Люди, которые начинают свой обед с супа, не набрасываются на еду. Сытость от повышения уровня глюкозы в крови наступает через 20 минут. За это время голодный человек может съесть очень много. Жидкие первые блюда предотвращают переедание, — объяснила специалист.

Также суп, по словам эксперта, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта за счет клетчатки, которая содержится в овощах.

— Многие овощи становятся полезнее после термообработки. Например, томаты и морковь, — подчеркнула Соломатина.

Кому противопоказано есть суп

Диетолог напомнила, что некоторым людям противопоказано включать супы в свой рацион, чтобы не усугубить течение заболеваний.

— Я не рекомендую есть супы при подагре и повышении уровня мочевой кислоты. Бульоны, содержащие экстрактивные вещества, могут вызвать негативные реакции при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, — предостерегла врач.