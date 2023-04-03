Как определить, на какую еду аллергия

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Существует целый ряд продуктов, которые вредно есть аллергикам. Чтобы выяснить, какие конкретно провоцируют появление симптомов, необходимо воспользоваться специальными методиками. Подробнее об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Как выявить аллергенные продукты

Как отметила эксперт, в каждом случае аллергия может возникать в отношении разных продуктов.

— Аллергия всегда возникает на конкретные продукты. Кто-то не переносит яйца, кто-то — клубнику, так как она красная, и вместе с ней все красно-оранжевые фрукты и овощи. Кто-то не переносит молоко, особенно коровье, у кого-то аллергия на икру или даже на все морепродукты. У кого-то может быть на мед и орехи, редко встречается аллергия на горчицу, — перечислила врач.

Существуют специальные методики, позволяющие выявить аллерген. Для этого в рацион человека вводятся разные продукты и отслеживается реакция, пояснила Соломатина.

В первую очередь оценивается реакция именно на самые распространенные аллергены, уточнила врач.

— Если непонятно, в чем причина, в рацион добавляются арахис, яйца, красные продукты, мед, шоколад, морепродукты, выпечка, продукты с большим количеством красителей и консервантов — наиболее вероятные аллергены. Все то, что не вызывает реакции, есть можно. Например, если есть аллергия на лактозу, то кисломолочные продукты человек есть может, а вот цельное молоко ему противопоказано, — объяснила Соломатина.

Какие бывают проявления и виды аллергии

Аллергия может проявляться по-разному, подчеркнула диетолог. Возможно появление крапивницы, экземы или выделений слизи (например, насморка, кашля, слезотечения и т. д.). Иногда возможен отек Квинке, когда перекрываются дыхательные пути и тогда человек может умереть, предупредила врач.

Причины аллергии на еду бывают разными, заметила специалист.

— У кого-то аллергия может не проявляться. Если аллергия истинная, о ней люди обычно знают, потому что проблемы начинаются с детства. Если аллергия не истинная, она может возникнуть просто потому, что человек съел слишком много какого-то продукта. Например, в случае с аллергией на лактозу, если человек добавит молоко в кофе, все пройдет нормально. А вот чашка молока может спровоцировать последствия, — объяснила Соломатина.

Истинная аллергия практически неизлечима (например, непереносимость лактозы или глютена), уверена специалист. Если аллергия проходит в легкой форме, то просто исключаются аллергенные продукты. Иногда таких продуктов убирается сразу большое количество.

Тем не менее возможны варианты аллергии, которые не имеют отношения к еде, подчеркнула диетолог.

— Часто аллергия бывает связана с психосоматическими проблемами. Например, человек что-то съел в момент стресса. Сам продукт при этом никакой реакции не вызывает, однако из-за ассоциаций с этим продуктом возникает аллергия. В этом случае лечить должен психолог или психотерапевт, — заключила Соломатина.