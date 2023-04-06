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Андрей Бочкарев оценил готовность основного участка МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев оценил готовность основного участка МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Москва, улица Маршала Шестопалова Карта всех событий

Готовность основного участка Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) составляет 80 процентов. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На участке МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги всего строится 16,9 километра дорог, что включает основной ход протяженностью 4,9 километра и 12 километров улично-дорожной сети. Возводится 10 искусственных сооружений, — рассказал он.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, специалисты практически завершили укладку асфальта на дороге основного хода. Сейчас на участке устанавливают барьерные ограждения, шумозащитные экраны и строят дождевую канализацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также Бочкарев сообщил, что строительство участка МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара завершено на 87 процентов. На участке продолжается строительство двух эстакад.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов города. Важнейшим звеном данного объекта стало пересечение Волгоградского проспекта. Городское руководство должно синхронно запустить все участки МСД и соединить основной ход объекта с южным направлением.

Благоустройство Андрей Бочкарев Дороги Московский скоростной диаметр (МСД)
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