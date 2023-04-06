Депутат Свинцов предложил отправить студентов-программистов на дистанционку

Фото: Unsplash

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов высказал предположение, что студенты, которые проходят обучение по IT-специальностям в вузах, смогут перейти на дистанционную форму обучения. Это даст возможность учащимся из разных точек мира получить нужные навыки.

По мнению депутата, нет причин ограничивать возможности дистанционного образования. Программисты или веб-разработчики могут устроить «лабораторию» дома при наличии современного компьютера и быстрого интернета, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

При этом депутат отметил, что получать знания по предметам на удаленке можно, но вот отработка soft skills должна происходить в коллективе. Нужно уметь общаться с коллегами, вести переговоры, работать в команде.

По его словам, современный процесс образования должен включать весь спектр разных навыков и разных умений.

Широкий выбор программ профпереподготовки для москвичей предлагает учебный центр «Профессионал» столичной службы занятости. Здесь можно получить актуальные навыки по самым востребованным направлениям.