Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ефимов: В Молжаниновском районе появится деревообрабатывающее производство

Евгений Силаев
Город
Ефимов: В Молжаниновском районе появится деревообрабатывающее производство
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Компания, планирующая заниматься деревообрабатывающим производством, получила от города в аренду участок по льготной ставке один рубль в год. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Город заключил договор аренды земельного участка площадью 0,7 гектара на Машкинском шоссе по ставке один рубль в год для реализации промышленного масштабного инвестпроекта. Земля предоставлена инвестору для возведения деревообрабатывающего производства. Объем инвестиций в проект составит около 260 миллионов рублей, — рассказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что договор города с инвестором заключен на пять лет. За это время компания должна построить предприятие площадью 3,3 тысячи квадратных метров по выпуску фанеры, плит и слоистых материалов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что открытие новой площадки позволит увеличить производство. Кроме того, благодаря этому в столице появится 85 новых рабочих мест.

4 апреля Ефимов сообщил, что инвесторы в рамках новых соглашений, заключенных в 2023 году, построят в столице пять объектов, где появится почти две тысячи рабочих мест. Так, в поселении Марушкинском к 2025 году построят торговый комплекс с деловыми объектами общей площадью почти девять тысяч квадратных метров.

Строительство Производство Владимир Ефимов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте