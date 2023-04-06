Ефимов: В Молжаниновском районе появится деревообрабатывающее производство

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Компания, планирующая заниматься деревообрабатывающим производством, получила от города в аренду участок по льготной ставке один рубль в год. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Город заключил договор аренды земельного участка площадью 0,7 гектара на Машкинском шоссе по ставке один рубль в год для реализации промышленного масштабного инвестпроекта. Земля предоставлена инвестору для возведения деревообрабатывающего производства. Объем инвестиций в проект составит около 260 миллионов рублей, — рассказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что договор города с инвестором заключен на пять лет. За это время компания должна построить предприятие площадью 3,3 тысячи квадратных метров по выпуску фанеры, плит и слоистых материалов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что открытие новой площадки позволит увеличить производство. Кроме того, благодаря этому в столице появится 85 новых рабочих мест.

4 апреля Ефимов сообщил, что инвесторы в рамках новых соглашений, заключенных в 2023 году, построят в столице пять объектов, где появится почти две тысячи рабочих мест. Так, в поселении Марушкинском к 2025 году построят торговый комплекс с деловыми объектами общей площадью почти девять тысяч квадратных метров.